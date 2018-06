Video: Afectado por erupción del Volcán de Fuego en Guatemala logró rescatar a su perro

Un afectados por la erupción del Volcán de fuego en Guatemala, Ignacio López, logró rescatar a su perro. El can se encontraba bajo los escombros y lo habían dado por muerto.

A través de Twitter circula un video en el que se le ve a López declarando a periodistas que su hermana, Ana Bolivia, está perdida. "Mi hermana no aparece y no sabemos si está enterrada, no sabemos".

Más de 60 muertos y anticipan más por volcán de fuego en Guatemala

La violenta erupción del Volcán de Fuego en Guatemala dejó restos quemados de viviendas. Los rescatistas lograron sacar a unos cuantos sobrevivientes y varios cadáveres.

Aunque las autoridades contabilizaban hasta hoy 62 fallecidos advirtieron que la cifra podría incrementarse. Con palas y maquinaria pesada, los rescatistas buscan entre los escombros y el lodo un día después de la erupción.

