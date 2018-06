Video: se captó la caída de un supuesto meteorito en China

Residente de la localidad de Jinghong ,China, lograron captar la caída de un supuesto meteorito. El video muestra como una bola de fuego entra en la atmósfera provocando un gran destello en el cielo.

Wang Xiabin, investigador del Observatorio Yunnan de la academia de ciencias de China, declaró que no se puede saber si el objeto que cayó era un meteorito. Xiabin indicó que el video es demasiado corto y que el objeto no dejo huella en el cielo.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0

— People's Daily,China (@PDChina) June 2, 2018