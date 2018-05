Richard Martínez: “La Economía Popular y Solidaria cuenta con un ministerio aliado”.

Richard Martínez, Ministro de Economía, durante una entrevista con Janet Hinostroza, conductora del programa los Desayunos de 24 horas, habló sobre el plan económico del país. Martínez comentó sobre inversiones, economía popular y la ley de fomento productivo.

Martínez declaró sobre las funciones de los trabajadores de los ministerios. “Han sido días bastante intensos. No hubo una transición ordenada. Debo destacar el trabajo de todos los funcionarios del Ministerio, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer”.

Ley de fomento productivo

"El proyecto de Ley fomento productivo, tiene como objetivo generar empleo y darle un rol protagónico al sector privado", señaló Richard Martínez.

Martínez agregó : “en la Ley de fomento productivo no se está incluyendo elevación de impuestos. No le estamos subiendo el costo a la producción. Este no es un momento en que podamos hacer un sacrificio que afecte, por ejemplo, la inversión social del Gobierno”.

“No se va a recortar el gasto social del Gobierno. Hemos pedido a los ministerios que se reduzca en consultorías, asesorías y otros puntos que no afecten en el servicio que brindan a la ciudadanía”, @RichardM_A en @teleamazonasec

May 29, 2018

Ministro de Economía

“Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas así como la Economía Popular y Solidaria cuentan con un Ministerio aliado para que desarrollen sus actividades”.

Inversiones

“Existe un cúmulo de incentivos para que las inversiones aterricen en el Ecuador, no solo tratamos el tema de remisión tributaria”.

Gasto Social

“No se va a recortar el gasto social del Gobierno. Hemos pedido a los ministerios que se reduzca en consultorías, asesorías y otros puntos que no afecten en el servicio que brindan a la ciudadanía”.

Endeudamiento

“En cuánto al límite de endeudamiento, es imposible en este momento reducir el límite al 40 %. Lo que planteamos es que, en los próximos 3 años, podamos volver al límite establecido en la Ley”, indicó Martínez.