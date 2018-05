Quito Tour Bus con el 50% de descuento hasta el 31 de mayo

Las joyas arquitectónicas del Centro Histórico de Quito, los minuciosos detalles de las esculturas que adornan las iglesias de su casco colonial, los geranios que engalanan los balcones y llenan de color las históricas casonas son algunos de los detalles que se pueden observar a bordo del Quito Tour Bus, el único que permite recorrer los principales atractivos del norte y centro de la ciudad, a 5 metros de altura.

Durante alrededor de 3 horas, los turistas podrán conocer detalles curiosos e históricos de este Patrimonio Cultural, en los recorridos que salen cada hora, desde las 09:00 hasta las 16:00, y que se inician en el Bulevar Naciones Unidas.

La ruta continúa hacía el Jardín Botánico, la Plaza Foch, El Ejido, para después encaminarse hacia el Centro Histórico, ahí la primera parada es el Centro de Arte Contemporáneo, en la loma de San Juan, continúa por la Basílica y baja por la calle de Las 7 Cruces donde podrá observar la maravilla arquitectónica por la cual Quito ha sido catalogada como la ciudad con el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica.

El recorrido sigue hacia la Iglesia de la Compañía, El Panecillo para finalmente regresar por el tradicional barrio de La Ronda, la Plaza Grande, el parque García Moreno hasta llegar nuevamente a la Naciones Unidas.

Uno de los beneficios de este viaje, es que con un solo boleto los turistas pueden bajar y subir en cualquiera de las 11 paradas que son parte del Quito Tour Bus, gracias a su sistema up on – up off. Es decir, pueden quedarse en el atractivo turístico que prefieran y esperar a que llegue el siguiente recorrido.

El Quito Tour Bus nació con el propósito de brindar a los turistas experiencias únicas y vivencias inolvidables. Amparados en esta idea este innovador servicios ofrece, además, recorridos nocturnos, paquetes especiales en fechas como Fiestas de Quito, recorridos a la Mitad del Mundo, entre otros.

Esta constante innovación les ha hecho acreedores a varios reconocimientos, entre los que se destacan el Certificado de Excelencia de Tripadvisor, otorgado por cuatro años consecutivos, y el reconocimiento a la calidad turística Distintivo Q, entregado por el Municipio de Quito en 2017. Quito Tour Bus fue una de las primeras 30 empresas turísticas en recibir este galardón por parte del cabildo capitalino.

Si quieres vivir esta experiencia sobre ruedas, ingresa a www.quitotourbus.com en la opción PROMOCIONES con el código METROQUITO y obtén el 50% de descuento en tus compras online en el city tour de 09:00 a 16:00, desde el 24 de mayo hasta el 30 de junio de 2018.

COSTOS

El tour cuesta USD 15 adultos (de 13 a 64 años) y USD 7.50 para niños de hasta 12 años, adultos mayores a 65 años y personas con discapacidad (se debe presentar documento).

Para más información puede visitar www.quitotourbus.com

EL DATO

El Quito Tour Bus cuenta con un sistema de audio guías en español e inglés. Además, sus guías relatan las leyendas y datos interesantes de Quito.