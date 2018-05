Laura Bozzo demandará a película por utilizar su frase: "Que pase el desgraciado"

Laura Bozzo, conductora peruana de 66 años, demandará a la productora de la cinta "Caiga quien caiga", por usar su frase 'Que pase el desgraciado'. Bozzo informó que nadie puede usar dicha frase y les dio 24 horas a la productora para que la eliminen.

“A mí no me van asociar con una organización criminal donde yo no tengo nada que ver. Estoy pidiendo un millón de dólares por daños y perjuicios. Estoy dejando un poder a mi abogada para que ella litigue, pero esto será hasta las últimas consecuencias”, agregó molesta Laura Bozzo.

La película peruana ' Caiga quien caiga ', producida por Amaranta Films, trata sobre la captura de Vladimiro Montesinos y esta basada en el libro del ex procurador anticorrupción de dicho país, José Ugaz.

Mira aquí el trailer de la película:

Relacionado: