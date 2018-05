Pamela Aguirre asegura que presidente Lenín Moreno no tiene gestión para informar

La Parlamentaria Andina, Pamela Aguirre, lamentó que el presidente Moreno no haya cumplido con sus promesas de campaña este primer año. Aguirre explicó que no se ha cumplido cosas que integran el plan de trabajo como: la venta del avión presidencial, 400 mil casas, entre otras cosas. Dentro del plan de trabajo, dijo, “el presidente señaló que jamás cambiaría la Ley de Plusvalía, hay declaraciones, pero pasas el tiempo y lo hace”.

Pamela Aguirre considera que en un año de trabajo " no existe una piedra para un nuevo hospital o escuela, la inversión se ha detenido y existe presupuesto para hacerlo”. Además enfatizó que el presidente Moreno “se endeudó en USD $7.500 millones en un año en bonos, mientras que Rafael Correa, en 10 años, USD $7.250 millones”.

La parlamentaria andina también mencionó que Andrés Michelena, Secretario de Comunicación, explicó que el presidente Moreno va a dar un informe muy corto. A esto Pamela Aguirre enfatizó "obvio que será corto porque no tiene nada que informar, no tiene grandes cambios que haya realizado en su gobierno que informar”. Otro tema que no se ha cumplido, dijo, es la venta del avión presidencial, “se prometieron casi 400 mil casas, el plan de chatarrización, se prometió hacer el Banco del Pueblo".

Sobre el caso de los periodistas

Aguirre también se manifestó sobre la situación de la frontera y mencionó que cuando se conoció el asesinato a los periodistas. "Indagamos un poco más y la primera pregunta que no solo tiene el gobierno ecuatoriano, sino varios actores político de Colombia es: qué se firmó en Pereira, son más de 80 compromisos que se suscribieron en el último gabinete binacional”, añadió. Recalcó que Ecuador, sin importar ideologías políticas, “había respetado su política exterior de no involucrarse en el conflicto colombiano”. Considera que Ecuador sí se inmiscuyó en este conflicto.Informó que entre los compromisos firmados, “de cierta forma, deciden hacer operaciones conjuntas que es inmiscuirse en el conflicto

Pamela Aguirre, finalizó con la mención del secretario particular del presidente. Mencionó que “Juan Sebastián Roldán, dio unas declaraciones sobre que Ecuador ya hizo todo lo que podía hacer y que estaba en manos de Colombia el tema. Cuando dialogamos con actores políticos colombianos lo que nos dicen es que Ecuador tiene una responsabilidad porque se debe investigar cómo se dejó pasar a los periodistas si había un estado de excepción".

Relacionado