Barack y Michelle Obama producirán documentales para Netflix

Netflix firmó un contrato con Barack y Michelle Obama por algunos años para producir películas, series y documentales. El contrato supone la producción de diversos contenidos originales entre los cuales se encuentran series con guiones, sin guión. Así como también docu-series y especiales. Esto lo confirmó Netflix en su cuenta oficial de Twitter.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

— Netflix US (@netflix) May 21, 2018