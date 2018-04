Estos son los horribles mensajes de WhatsApp que se enviaban los miembros de "La manada"

Este jueves fue un día negro para las mujeres en el mundo, pues la justicia española informó el fallo del caso conocido como "La manada", en el que una joven de 18 años fue violada por cinco hombres en Pamplona, durante la fiesta de San Fermín.

Los cinco involucrados obtuvieron sólo una condena de nueve años de prisión y su delito fue tipificado como "abuso sexual", no como "violación", situación que ha generado bastante polémica y la indignación de la ciudadanía.

Nueva Mujer La leve sentencia para ‘la manada’ genera protestas e indignación Un caso que evidencia la violencia de género

Entre los antecedentes clave que prueban la participación de los involucrados, están los videos que ellos mismos grabaron en el momento y también conversaciones de WhatsApp que enviaron antes y después.

Según informó el medio español Lasexta.com, antes de partir a la fiesta de los fermines en julio de 2016, el grupo de los cinco implicados habría premeditado el ataque sexual a través de mensajes, incluso planeaban llevar drogas para doblegar a alguna mujer.

"¿Llevamos burundanga? Tengo reinoles tiraditas de precio. Para las violaciones", dijeron. "Hay que empezar a buscar el cloroformo, los reinoles, las cuerdas… para no cogernos los dedos porque después queremos violar todos".

Tras dejar a la mujer de 18 años en el piso de un portal, sin su celular y completamente ultrajada, los condenados habrían presumido con otros amigos a través de la misma vía en un chat grupal llamado "La manada".

Revisa el diálogo a continuación:

─Buenos días

─Follándonos a una entre los 5.

─Jajaja.

─Todo lo que cuente es poco.

─Puta pasada de viaje.

─Hay vídeo.

─Cabrones os envidio.

─Esos son los viajes guapos.

─jajajajajajajsajajaja

Pasadas unas horas la conversación tomó un giro:

─Cinco detenidos x agresión sexual

─No seréis ustedes no??

─Iyo no serán ellos en serios no??

─Se han follado a una entre 5 según dijo jose angel

─Y son 5 los detenidos por abusar de una tía de 19 años

─Y tienen los móviles apagados

─esto va a ser como lo del loco que lo escuchamos y nos reíamos hasta que supimos que era él.

─Ta imagina? No creo vamos…espero que no..hablar cuando lo leas cabrones.

─jajajas

─No hombres es imposible que sean ellos tio.

─Con la de gente que hay…

─eran de nacionalidad española.

─Esq no han dicho nada más.

─Fite q fa prx noticia dicen entre ellos tenemos a 1 guardia civil y a un militar.

─jajajajaj

─a un mangante a un actor pono y a un gordinflón.

─jajajajajaja

─La noticia la han mandado al peligro

─si enserio?

─o es mentira?

─(Enlace de la noticia con la detención de los cinco)

─Iyo son ellos.

─Estoy preocupao.

─El escu se ha conectado a las 9.39.

─Además dicen q lo an cogido en u coche.

─No creo que sean ellod

─Ellos iban en el suyo no?

─los an cogido x la mnn eh

─A ver si dan señales

─Iyo hay mucha gente allí.

─Pero 6 notas.

─Y q una tía q folle con 5.

─No es tan normal.

─Aunque haya ml de gente.

─Es que es eso.

─Y encima todos los los móviles apagados.

─Tss.

─Iyo son ellos tío.

─Q no hombre.

─Vamos a pensas de q se am puesto to ciego se an qedado sin batería y que están x ai tirados….

─Oyó son las 7 de la tarde.

─Y ninguno con movil.

─———-

─Y que no hay señales

─Pufff

─Estoy preocupado tí.

─Estamos todos cagado tío.

─Yo a buscado hasta si hay cargados en el ave.

─Xa el escu supuestamente venía hoy paca.

─Ts

─Aquí estamos hablado el (nombre) y yo de eso.

─Esq ya es para preocuparse

─Son casi las 10.

─Iyo es q todo encaja.

─Con sus muerto.

─Me acaba de decir el (nombre) que los notas son de sevilla.

─Q lo sabe por un amigo suyo de los biris q han hablado con indar gorris.

─Pero q los nombres aun no se sabes.

─Valla pasada.

─Son ellos tio.

─Valla pitote.

─Sin noticia no?

─0

─Q pasada tío.

