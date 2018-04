En redes sociales circula video de la familia de uno de los secuestrados en la frontera

En redes sociales ha circulado un video de la familia de uno de los secuestrados en la frontera norte por disidentes de las FARC.

El clip fue publicado en Facebook, en el cual aparece Elvia Villacís y María Gómez, hermana y madre de Óscar Villacís, pidiendo que devuelvan a los secuestrados y que no les hagan daño. El mensaje fue trasmitido por Zaracay TV.

“Este comunicado es para el señor ‘Guacho’ que tiene a mi hermano. Por favor que se comunique con quien lo hizo la primera vez y que haga saber si está bien. Por favor, ¿Qué es lo que quiere?, porque mi hermano es una persona humilde. Él no tiene nada que ver en los problemas políticos. Por favor yo le suplico al señor que tiene a mi hermano que no le haga daño y lo regrese con vida a casa, a él y a mi cuñada. Eso lo único que pido, por favor comuníquese, denos señales de él”.

La madre de Villacís suplicó que devuelvan a su hijo:

“Señor ‘Guacho’, por favor ayúdeme, no me deje con este dolor de ver que mi hijo, de que no está en la casa. Por favor protéjalo, no me lo maltratará, ni a ella ni a él, devuélvamelo con vida señor ‘Guacho’. Por favor, si usted ‘Guacho’ está viendo (el video) ponga su mano en su corazón y ayúdeme a devolver a mi hijo. Él no es ningún matón ni criminal, es alegre, es contento (…) por favor devuélvamelo".

Vanessa Velasco y Oscar Villacís fueron secuestrados entre la noche del miércoles 11 de abril y la mañana del jueves 12 cuando había viajado a San Lorenzo, Esmeraldas.

