Desde el 17 de abril inicia etapa para solicitar habilitación de cuenta Ser Bachiller

Desde este 17 hasta el 20 de abril los aspirantes que fueron sancionados con el bloqueo de la cuenta Ser bachiller, podrán solicitar nuevamente su habilitación. Los interesados realizar este trámite en la página web Ser Bachiller.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) detalló seis casos en los que se debe solicitar la habilitación de la cuenta y los requisitos que deben presentar los aspirantes:

Caso 1

Si ya cumpliste con la sanción de un período por haber aceptado un cupo y no matricularte. Requisito: Certificado de la universidad o instituto en el que se constate que no te matriculaste en ningún periodo académico.

Caso 2

Si aceptaste un cupo en una carrera en la que tienes impedimento académico por tercera matrícula. Requisito: Certificado emitido por la universidad de sustento del impedimento académico que posee el aspirante en la carrera en la cual aceptó el cupo (pérdida de segunda o tercera matrícula).

Caso 3

Si aceptaste un cupo en una institución de educación superior particular, a través de Política de Cuotas, y no aprobaste el proceso de admisión de la misma. Requisito: Certificado de la Institución en el que se constate la no aprobación del proceso propio de admisión.

Caso 4

Si deseas rendir un nuevo examen para estudiar una segunda carrera a la vez, la misma que no será gratuita. Requisito: Certificado de constancia de la Institución de Educación Superior de estar matriculado y cursando carrera actualmente.

Caso 5

Si aceptaste un cupo en el periodo primer semestre de 2018 y no te matriculaste por una situación de fuerza mayor o caso fortuito comprobado.

Requisitos:

– Certificado de la Institución de Educación Superior en el que se constate la no matriculación de acuerdo al cupo asignado y aceptado en el Primer semestre 2018.

– Documentos que justifiquen la no matriculación.

Caso 6

Si reprobaste la nivelación de carrera y deseas rendir un nuevo examen. Requisito: Certificado emitido por la universidad en la que aceptaste el cupo, en el que se constate la no aprobación del curso de nivelación de carrera de acuerdo al cupo asignado.

✅ ¡Atentos! Desde mañana inicia la etapa para solicitar la habilitación de cuenta. Identifica tu caso y conoce los requisitos aquí 👉https://t.co/TMr14Xbhwm #Admisión2018 #ConstruyeTuFuturo pic.twitter.com/NyOIYFO3Ca — Educación Superior (@EduSuperiorEc) April 17, 2018

✅ SI perteneces a uno de los siguientes casos, puedes solicitar la habilitación de cuenta. Más info aquí 👉 https://t.co/TMr14Xbhwm #Admisión2018 #ConstruyeTuFuturo pic.twitter.com/68HYO2uTKZ — Educación Superior (@EduSuperiorEc) April 15, 2018

