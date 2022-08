Asesinato de periodistas ecuatorianos en límite entre Colombia y Ecuador: Éstas son fronteras más peligrosas de Latinoamérica

Los ánimos de América Latina se vieron sacudidos desde que se confirmó la muerte de tres periodistas ecuatorianos secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los periodistas ecuatorianos secuestrados fueron asesinados en el lado colombiano de la frontera y sus cuerpos siguen ahí, según confirmaron el domingo ambos gobiernos.

Los asesinatos se produjeron en una frontera donde por décadas las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejercieron dominio a falta de Estados fuertes. Y ahora son 12 grupos los que se disputan el control de los narcocultivos en Tumaco.

La zona conecta al municipio colombiano de Tumaco, que con 200.000 habitantes está considerado el territorio con mayor concentración de narcocultivos del mundo, y el cantón ecuatoriano de San Lorenzo, de 58.000 habitantes.

Su asesinato conmocionó a Ecuador, un país que hasta hace pocos meses no había sufrido en su propia carne la violencia derivada del narcotráfico en Colombia. Y motivó la condena de la comunidad internacional.

Walter Patricio Arizala Vernaza, “el Guacho”, es hoy el delincuente más buscado por las fuerzas de Ecuador y Colombia, luego de la confirmación oficial de que la fracción a su mando, “Frente Oliver Sinisterra”, fue el que asesinó a los tres periodistas ecuatorianos. Este Frente, no son el grupo disidente de la ex guerrilla de las FARC más numeroso, ni el de mayor poderío territorial o militar, pero sí el que tiene mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico y está compuesto en su mayoría por guerrilleros que no quisieron someterse al proceso de paz ni dejar las armas.

En este territorio difuso entre Colombia y Ecuador, “Guacho” y su gente disputa el control de los cultivos de coca, los laboratorios y las rutas de envíos a otros carteles. De hecho, el Frente Oliver Sinisterra deriva sus millonarios ingresos de la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Centroamérica por medio de la frontera de Ecuador y teniendo como aliado al Cartel de Sinaloa.Para marcar su territorio ya realizó al menos cinco ataques con explosivos en territorio ecuatoriano, incluido un coche bomba. En Tumaco, su centro de producción y distribución, se enfrentó a otra agrupación dedicada a la venta de drogas y mató a ocho personas.

El mundo real tiene cientos de fronteras nacionales, muchas de ellas controvertidas y algunas incluso letales. Muchas de las regiones fronterizas de Latinoamérica han sido históricamente desatendidas por el Estado y son propensas a todo tipo de actividades relacionadas con el crimen organizado, desde pandillas criminales que abusan de los inmigrantes hasta el tráfico de drogas y el contrabando. Destacamos las cinco principales, según un ranking de InSight Crime.