Hombre conquista a modelo y presentadora de TV usando ‘memes’

🌞😃☀️ llegó el fin de semana y se que tengo 48 horas de hacer cosas y de aprovechar cada instante! Yo parto ahora y tú? Ph: @sepamoya63 #lifestyle #vive #sefeliz #summer #santiago #chile #weekend #saturday #picoftheday

A post shared by Kathy Bodis 👻 (@kathybodis) on Mar 17, 2018 at 6:19am PDT