Encuentran a un caimán en una piscina de Florida

La Policía del estado de Florida, EE.UU, ha difundido una grabación en la que se muestra cómo los varios agentes sacaron a un caimán. El animal de más de 3 metros que se había metido en la piscina de una casa, en Nokomis, Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota twitteó imágenes del cocodrilo junto con los hashtags "Tweet from the Beat" y "Only in Florida", y publicó el video del trampero arrastrando a la criatura desde el grupo en Facebook.

Acontecimientos

Nadie resultó herido durante el proceso de captura, incluido el reptil. El hecho tuvo lugar en la noche de este 30 de marzo. Los oficiales escribieron en Twitter que el cocodrilo "atravesó" una puerta de pantalla para llegar a la piscina.

El desarrollo y el aumento de población que se produce en la zona reduce los pantanos, que son el hábitat natural de esta especie. Se estima que hay más de un millón de caimanes en Florida; lo que se considera una recuperación milagrosa de una especie que hace 40 años estaba al borde de la extinción.

