Dos pilotos reportan haber visto un ovni sobre el desierto de Arizona

Dos pilotos de dos aviones de pasajeros reportaron haber visto un objeto volador no identificado. Todo esto mientras sobrevolaban el desierto de Arizona, de acuerdo a la grabación hecha pública esta semana por la Administración Federal de Aviación.

Suceso

El avistamiento ocurrió el pasado 24 de febrero y fue reportado por un piloto de la aerolínea Learjet y otro de American Airlines. El suceso fue reportado al funcionario de tráfico aéreo en Albuquerque.

El piloto de la nave N71PG preguntó a la torre de control si notó algo pasando por encima del avión. La torre dijo que no se había detectado nada. El piloto, sin embargo, insistió que algo se acercó.

Conversaciones

Los controladores aéreos le preguntaron al piloto de un avión de pasajeros de American Airlines con rumbo a San Francisco si veía algo cruzando por encima.

“¿Si algo pasa por encima ?”, preguntó el piloto de la nave 1095.

En ese entonces, el piloto de Learjet interpuso: “Sí, algo pasó por encima de nosotros. No sé qué era, no era un avión“.

Poco después, el piloto de American Airlines lo vio. No pudo distinguir qué era el objeto, pero, según el piloto, el OVNI navega a una distancia de dos a tres mil pies por encima, en dirección opuesta.

En esa zona sobrevuelan todo tipo de aparatos diariamente, pero, generalmente, el control de tráfico aéreo está al tanto de su presencia. Sin embargo, esta vez no tenían reportado ninguna aeronave en esa zona.

Arizona

En el desierto de Arizona no es raro que exista la presencia de globos aerostáticos. Pero no se sabe a ciencia cierta si eso fue lo que vieron ambos pilotos. El piloto de American Airlines se limitó a describir que el objeto no identificado reflejaba mucho la luz y que estaba viajando en dirección contraria.

