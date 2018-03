Justin Bieber tuvo un increíble gesto hacia una pareja de mendigos

Justin Bieber es considerado como un ídolo y también es protagonista de muchos escándalos. Esta vez fue captado junto a una pareja de mendigos en plena calle de Los Ángeles.

La estrella pop de 24 años es noticia gracias a su buen comportamiento con unos mendigos. El cantante no solo conversó, sino también les llevó agua y comida hasta el lugar donde se encontraban.

Hasta el momento se desconoce el contenido de la conversación, pero se puede ver al cantante muy feliz sentado sobre la vereda. Incluso en un momento se acuesta en el pavimento para continuar con su plática, frente a la mirada de sus seguidores, quienes no podían creer lo que veían.

Justin Bieber Sits on the Ground to Chat Up Homeless Couple https://t.co/WM1hcA9kU2

— TMZ (@TMZ) March 29, 2018