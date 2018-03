Las polémicas palabras del papa Francisco: “El infierno no existe”

“No existe un infierno” habría revelado, en privado, el papa Francisco al periodista italiano Eugenio Scalfari de La Repubblica.

"No son castigadas (las almas malas). Las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras", habría sido la supuesta respuesta de El Papa que causó la polémica.