Trump aseguró que la segunda enmienda jamás será derogada

Donald Trump, mencionó este miércoles 28 de marzo, que la Segunda Enmienda Constitucional, "nunca será derogada". Esta enmienda garantiza el derecho a portar armas.

Trump emitió el mensaje un día después de las declaraciones del juez retirado del Tribunal Supremo, John Paul Stevens. Stevens expresó al diario The New York Times que la eliminación de la enmienda es la solución para acabar con la violencia armada en el país.

La masacre de 17 personas en una escuela secundaria en Parkland, Florida dio un nuevo impulso a la campaña por el control de armamentos. Esto provocó que cientos de miles de personas se movilicen ciudades de todo Estados Unidos.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!

