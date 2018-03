FFAA indaga sobre la nueva explosión en Mataje

Las Fuerzas Armadas del Ecuador revelaron que esta tarde se produjo la detonación de un artefacto explosivo al paso de un vehículo militar en la zona de Mataje, en el norte de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el pasado 20 de marzo otro atentado dejó tres muertos y siete heridos.

En un comunicado, las FFAA indicó que al momento se realizan las investigaciones del caso con el personal militar y policial en el lugar de la explosión para determinar las causas del mismo.

COMUNICADO OFICIAL | Comando Conjunto de @FFAAECUADOR informa a la ciudadanía sobre hechos ocurridos en Mataje, provincia de Esmeraldas pic.twitter.com/EBACO5J5Z5 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) March 27, 2018

El general Edison Narváez, comandante del Ejército, informó a la cadena Ecuavisa que la explosión de hoy no causó víctimas y señaló que las autoridades investigan el hecho que se suma a otros ocurridos en esa zona fronteriza en los últimos meses.

Narváez indicó que a eso de las 16:00, un explosivo detonó en una carretera en el sector de Mataje, al aproximarse un camión militar de abastecimiento de agua.

El camión o tanquero, cuando retornaba de Mataje a la vecina población de San Lorenzo, sufrió leves daños por la explosión, aunque el hecho "no está todavía definitivamente claro", explicó el jefe militar.

"Se había producido una explosión de algún artefacto delante del vehículo, a una distancia bastante considerable, razón de que no se ha producido mayores daños en el tanquero, hay un desprendimiento del parabrisas, no hay heridos, no hay un daño mayor al vehículo", insistió Narváez.

Señaló que unidades militares han procedido a escudriñar la zona y que se investiga el incidente ocurrido en la tarde.

En la misma zona de Mataje, el pasado 20 de marzo, otro atentado con explosivo causó la muerte de tres soldados y heridas a otros siete.

EFE

