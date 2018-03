Ejército Ecuatoriano se pronunció sobre hallazgo de campamento ilegal en Putumayo

Hoy, el general Edison Narváez, comandante del Ejército, informó que en Putumayo, en la fronteriza provincia amazónica de Sucumbíos, se descubrió un campamento para unas diez personas, dotado de insumos, presuntamente usado por delincuentes o grupos armados ilegales colombianos que intentan operar de manera clandestina en territorio ecuatoriano.

En un comunicado, el Ejército Ecuatoriano informó que el hallazgo se produjo por personal del "Batallón de Selva BS 55 Putumayo", en el sector del recinto Manzayá, en las riberas del Río San Miguel, que sirve de límite con Colombia.

El campamento ilegal presumiblemente fue instalado por "disidentes de los Grupos Armados Organizados (GAOS) del Frente 48 de las FARC. En el campamento se encontró equipo, algunos pertrechos y panfletos de propaganda subversiva", precisó el comunicado.

Añadió que este hallazgo tuvo lugar durante un recorrido encabezado por el comandante general Narváez a las unidades militares del sector fronterizo.

"El Ejército afirma que continuará cumpliendo su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial, manteniendo con su personal profesional el control en la frontera norte" con Colombia, concluyó el texto de la entidad castrense.

Nuevo ataque en Mataje

Autoridades revelaron que esta tarde se produjo la detonación de un artefacto explosivo al paso de un vehículo militar en la zona de Mataje, en el norte de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el pasado 20 de marzo otro atentado dejó tres muertos y siete heridos.

El general Edison Narváez, comandante del Ejército, informó que la explosión de hoy no causó víctimas y señaló que las autoridades investigan el hecho que se suma a otros ocurridos en esa zona fronteriza en los últimos meses.

El camión o tanquero, cuando retornaba de Mataje a la vecina población de San Lorenzo, sufrió leves daños por la explosión, aunque el hecho "no está todavía definitivamente claro", explicó el jefe militar.

"Se había producido una explosión de algún artefacto delante del vehículo, a una distancia bastante considerable, razón de que no se ha producido mayores daños en el tanquero, hay un desprendimiento del parabrisas, no hay heridos, no hay un daño mayor al vehículo", insistió Narváez.

Señaló que unidades militares han procedido a escudriñar la zona y que se investiga el incidente ocurrido en la tarde.

El anuncio sobre la explosión en Mataje y el hallazgo de la base en el río San Miguel se da a pocos días de la reunión que celebraron autoridades de la Defensa de Ecuador y Colombia en la ciudad ecuatoriana de Tulcán.

El pasado sábado, la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), un mecanismo de coordinación en defensa entre los dos países, resolvió en Tulcán reforzar la seguridad en la zona de la divisoria.

Dicha reunión se produjo tras la situación de inseguridad en la zona fronteriza, donde se han registrado algunos atentados contra fuerzas o estructuras de seguridad ecuatorianas.

EFE

