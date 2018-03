China: Hombre lanza una sopa hirviendo a una mujer por tener el pelo largo

Una mujer que comía en un restaurante de Taiwán (China) sufrió varias quemaduras en el rostro después de que su cabello apenas rozara a otro cliente.

Según medios locales, el agresor, de 57 años, y la fémina, de 33 años, comenzaron a discutir porque el primero la acusó de haberle metido parte del cabello en su comida y de falta de higiene, según RT.

El hombre le tiró a la chica a la cara su sopa hirviendo, como puede verse en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad. Cada cliente se cocina su plato directamente en la mesa, por lo que era difícil que la sopa estuviese más caliente.

Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió varias quemaduras.

[NEWS] Woman Suffers Serious Burns After Man Throws Boiling Hot Soup On Her Face pic.twitter.com/Y8DiyqdyCm

