ATM se pronuncia tras video viral de '4 citaciones en un mismo lugar'

El pasado 21 de marzo, videos de denuncias de abuso de agente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) en Guayaquil se hicieron virales.

No obstante, para el 25 de marzo, la ATM se pronunció sobre el caso e hizo 4 aclaraciones.

La Agencia explicó que tras la difusión de los videos, se abrió un proceso de investigación a los agentes por el procedimiento asumido.

No obstante, también se explicó que de acuerdo con registros de la ATM, el conductor es reincidente en agredir y ofender a los agentes.

Sobre las infracciones, se explicó que en realidad fueron 3 y no 4. Estas corresponderían a 'maniobra indebida', 'obstaculización de la vía' y 'agravios o faltas contra los agentes'.

Al respecto, se afirmó que de las tres, se sancionará solo con una al conductor.

Sobre el video viral de '4 citaciones en un mismo lugar':

Usuario en Facebook compartieron la denuncia en redes sociales de un conductor que mostraba su molestia tras ser blanco de 4 citaciones por parte de agentes de tránsito municipal.

En los videos se ve cómo el conductor graba a los agentes, que está generando citaciones, mientras en la mano sostiene 2 ya recibidas.

"Dos citaciones, tres citaciones, cuatro citaciones me hacen por una misma causa. Están todos aquí testigos de tantas citaciones por una misma causa. Supuestamente, la una me para porque me meto mal. La otra porque estoy mal parado, donde ella me hizo parar. Y la otra porque le dio coraje que las dos me citaron, no quería quedarse atrás, y también se unió al grupo", se escucha decir al hombre.

No obstante, en otro de los videos el conductor asegura que solo se le entregaron 3 citaciones al final del suceso sucedido a las afueras de un centro comercial, en la Av. 25 de julio.

En su publicación, el conductor denunciante identifica a los agentes involucrados en el hecho. En sus palabras, ello habrían abusado de la Ley.

Los videos, que están colgados en varios perfiles de Facebook, ya suman más de 30 mil compartidos en la red social.

