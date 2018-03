Partido Social Cristiano tendrá candidato presidencial para el 2021

En el enlace radial de este 21 de marzo Jaime Nebot se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales. El Alcalde de Guayaquil aprovechó la oportunidad para mencionar que el Partido Social Cristiano, PSC, contará con un candidato.

Nebot reaccionó a la pregunta sobre un posible candidato, de otro partido, para las elecciones presidenciales de 2021. El alcalde mencionó que “todos los ecuatorianos que cumplen con los requisitos tienen derecho a la candidatura presidencial”.

Conceptualmente celebro toda candidatura a la Presidencia de la República; eso consolida la democracia. A propósito PSC-MDG tienen derecho y obligación de tener candidato (a) a la Presidencia de la Republica el 2021, y lo tendrán. — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) March 21, 2018

Declaraciones

Además terminó por anunciar que el PSC también tendrá un candidato, ya sea hombre o mujer. En 2021 irán a la contienda presidencial. “El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero tiene derecho y obligación de tener un candidato presidencial”, comentó el alcalde de Guayaquil.

Asamblea Nacional

Además, el funcionario ratificó su postura en contra de la reorganización de la Asamblea Nacional. "No hay que tocar nada. No porque nos guste, si no porque la institucionalidad, la Constitución y la ley están por encima de los intereses y los apetitos de carácter político. El Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero no va a aceptar, ni le interesa ninguna presidencia de comisión" aseguró Jaime Nebot.

