Un ciudadano denunció en redes "falta de respeto" en parada del Metrobus

Un ciudadano realizó una denuncia a través de las redes sociales sobre la "falta de respeto" de la cual presuntamente fue víctima.

En Facebook, David Esteban publicó ayer dos videos y una foto denunciando que le faltaron el respeto en una parada del Metrobus.

El hecho habría ocurrido en la parada 'La Mascota' del Corredor Sur en Quito, aproximadamente a las 8:30. En uno de los videos se muestra a David pidiendo el cambio de monedas para hacer el uso del servicio.

Además, se observa al servidor público del municipio quien argumenta que el usuario “le faltó el respeto”.

“Este tipo no me dejó pasar al andén del corredor aduciendo que no quería más sueltos” escribió el chico en la red social.

Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no se han pronunciado.

Lea También:

Se registraron 10 heridos en un accidente de tránsito al sur de #Quito: https://t.co/Kgt9emRdty pic.twitter.com/b4yiQ8hj3F — Metro Ecuador (@MetroEcuador) March 21, 2018

Relacionado