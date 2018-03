Antonio Ricaurte sobre la política ecuatoriana: No quiero ser parte de la porquería

Antonio Ricaurte no aceptó la candidatura para la Prefectura de Pichincha por el movimiento VIVE. Según él, ya es un político retirado.

"No quiero ser parte de la porquería que significa hacer política", aseveró Ricaurte en ecuadorinmediato.

También mencionó que existe enfrentamiento, broncas, peleas, que "nunca se han magnificado como en la actualidad".

El pasado fin de semana, el movimiento VIVE se reunió con representantes de diferentes sectores de la ciudad y parroquias rurales. En el encuentro se realizó la solicitud a Antonio Ricaurte para que sea el precandidato a la Prefectura de Pichincha.

En su primera intervención tras la propuesta, Ricaurte pidió disculpas por "los errores cometidos como humano y como personal y le agradezco al movimiento VIVE y a sus dirigentes por su apoyo, por su cariño y confianza, pero no voy a aceptar la candidatura a la Prefectura de Pichincha, no lo voy a hacer”, reveló.

Agregó que no acepta la candidatura porque "no quiero ser parte de la porquería y el lodazal que significa hacer política en la actualidad, porque no se respeta ni a personas ni a familias, no se respeta ni la privacidad ni la intimidad, porquería que destruye a seres humanos por interés político, personal”.

