Este 12 marzo de 2018, la Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusar a Juan Pablo Eljuri Vintimilla, informó la defensa legal del procesado.

Según el comunicado difundido, Eljuri ha colaborado con la justicia y ha logrado demostrara su inocencia.

La Corte Provincial de Justicia levantó la orden de prisión que pesaba contra él. Además, se señala que se logró demostrar que el empresario cuencano no ha tenido participación, relación o conocimiento alguno con los hechos investigados por la Fiscalía General del Estado.

A continuación, el comunicado sobre que la Fiscalía se abstuvo de acusar a Juan Pablo Eljuri Vintimilla:

Tras la finalización de la instrucción fiscal, el pasado 23 de diciembre de 2017, en el proceso que se indaga sobre la supuesta captación ilegal de dinero y en la que se investigó al empresario cuencano Juan Pablo Eljuri Vintimilla, su defensa legal manifiesta lo siguiente:

En estricto cumplimiento del debido proceso y amparándose en las pruebas que la defensa y las entidades de control certificaron en su momento; la Fiscalía General del Estado, a través de su representante en este caso, se abstuvo de acusar a mi defendido por el delito tipificado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal, referente a la captación ilegal de dinero.

Reconoció las pruebas presentadas por encima de presiones y prejuicios, e incluso del ambiente generalizado de sospecha en el país por grandes casos de corrupción.

El señor Eljuri Vintimilla ha prestado todas las facilidades para la investigación y ha colaborado activamente con la justicia, siendo así que un tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia levantó la orden de prisión que pesaba ilegalmente en su contra y otorgó medidas cautelares, respetadas y cumplidas a cabalidad, como el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y la presentación permanente ante la fiscal del caso.

Tanto informes de la Superintendencia de Bancos, como de la Unidad de Análisis Financiero han ratificado que el señor Eljuri Vintimilla no ha tenido participación, relación o conocimiento alguno con los hechos investigados por la Fiscalía General del Estado.

De igual forma, la defensa ha probado que Juan Pablo Eljuri Vintimilla no es director de la entidad financiera Sai Bank en Ecuador; no abrió la cuenta de Sai Bank Curazao en Banco Capital de Ecuador, no tenía firma autorizada en ella; no conoce ni conocía de sus movimientos o características y nunca otorgó poder a persona alguna para que actúe a su nombre, o a nombre del Sai Bank en Ecuador.

Se ha ratificado, a través de un certificado de la firma auditora internacional Ernst & Young, que ni su persona, ni el Sai Bank Curazao tienen relación alguna con la empresa Odebrecht. Cuentas abiertas por otros allí no aparecían como vinculadas a esa empresa, conexión que se detectó después, cuando trascendieron las anomalías que se han investigado.

A toda esta documentación se sumó el informe emitido por Kroll, empresa líder en investigación a nivel internacional, en el que se determinó que no existe evidencia de fraude o lavado de activos asociado a Sai Bank, sus accionistas, beneficiarios, representantes o directores.

Con esta decisión de la Fiscalía se confirma que mi defendido no ha participado en acto ilegal alguno y que su accionar ha sido íntegro y de respeto a las investigaciones judiciales durante el proceso, como un ciudadano más que jamás apeló a su apellido o posición, sino a la razón que le asistía.

