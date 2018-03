Un rayo impacta una iglesia y mata a 16 personas

Un rayo impactó este 11 de marzo en una iglesia de Ruanda, África. Como resultado de esta catástrofe fue 16 muertos y 140 heridos.

Los feligreses heridos, tres de los cuales se encuentran en estado grave, fueron trasladados a un hospital cercano. Según medios locales, 17 de los 140 heridos permanecen en el hospital, mientras que el resto fueron dados de alta.

TRENDING TODAY: At least 16 dead as lightning strikes Rwanda church — see more at: https://t.co/3Ewy3aQWkI pic.twitter.com/bTePNQBNAm

— New Vision UGANDA (@newvisionwire) March 11, 2018