Así se desarrolló la comparecencia de José Serrano

Este 9 de marzo de 2018, en la sesión503 del Pleno de la Asamblea Nacional, José Serrano, presidente del legislativo, compareció para referirse al audio revelado por el fiscal Carlos Baca de una conversación de él con Carlos Pólit.

Esta comparecencia se llevó a cabo después de la intervención de más de una hora y media de Baca.

Serrano inició recordado que lleva sirviendo al país de forma ininterrumpida por más de 12 años.

"No importa el tiempo, sino lo que pude hacer desde esas funciones en beneficio del país", destacó Serrano.

Destacó que luchó día a día contra la delincuencia en todas sus formas y que debido a esto, él y su familia debieron y deben tomar cuidados para evitar venganzas de delincuentes.

"La verdad de esos hechos están ahí, son nuestra memoria, son nuestro corazón"

Serrano continuó para responder el porqué este 9 de marzo está en comparecencia:

"Estoy compareciendo por haber atendido una llamada del excontralor Pólit y haber demostrado mi preocupación ante la actuación de un funcionario de Estado. En esa conversación no he buscado beneficio personal alguno", sostuvo.

No obstante, Serrano admitió que esta fue una llamada 'que nunca debió contestar', acto que habría realizado espontáneamente cayendo en una 'emboscada'. Sin embargo, también reconoció que fue un error confiar en 'semejante interlocutor' sus preocupaciones por la situación del país.

Por otro lado, Serrano hizo hincapié en que él no está buscando su beneficio personal y para demostrarlo están sus años al servicio del país:

"Si hubiera buscado mi enriquecimiento personal, a lo largo de 12 años no hubiera sido difícil que quienes hoy tratan de quitarme de su camino, logren llevarme a ese territorio cada vez más apetecido de la corrupción", dijo.

Serrano continuó haciendo una reflexión sobre los casos de corrupción en Ecuador: "Que la política deje de ser sinónimo de corrupción".

Además, el presidente de la Asamblea Nacional que "estamos ante dos caminos: el uno, aplaudir la emboscada y el otro, el camino de la verdad".

Según José Serrano lo ocurrido se debería a una estrategia 'desestabilizadora' y agregó que 'esta tarde jamás debió llegar'. Dijo esto al asegurar que la institucionalidad del país está en entredicho.

"La aparición del audio, del cual no se aclaró su origen y temporalidad, tenía como propósito debilitar la democracia, luego de los resultados de la consulta popular, y frenar las investigaciones que el país demanda", dijo.

Serrano continuó cuestionando la veracidad del audio presentado por Carlos Baca debido a que no estuvo debidamente judicializado. Además, se refirió a que no se ha aclarado su origen, ni su temporalidadni qué intención podía tener.

En seguida, Serrano habló sobre lo expuesto por Baca al decir que no tuvo ningún acuerdo y presentó un video.

Según Serrano, el Fiscal Carlos Baca permitió la fuga del país del excontralor Carlos Pólit.

Tras lo dicho, Serrano se alteró y gritó: "Él miente, le miente al país y ¡cómo no me voy a indignar!".

Después habló de momento en el que Carlos Baca reveló el audio. Según un documento que tiene Serrano, el fiscal Baca dio la rueda de prensa sin tener el parte listo.

Serrano también afirmó que dicho parte fue forjado y que no coinciden las horas.

"El parte con el que el señor Fiscal dio la rueda de prensa a las 9 de la mañana recién estuvo listo a la 1 de la tarde, a esto nos estamos enfrentando", dijo alzando la voz.

Serrano continuó preguntando por qué no se ha revelado el audio completo y habló de la parte del audio en la que se habla de 'bajar' al Fiscal.

"Por último bajar a Baca, un peligro que aquí nos vino a decir que lucha contra mafias, contra estructuras criminales, falseando los partes", expresó.

Después, se refirió al caso de corrupción Odebrecht, narró los hechos y preguntó por qué el Fiscal se abstuvo de acusar a varios de los investigados.

"¿Dónde están los ejecutivos de Odebrecht juzgados aquí? ¿Que no hubo acuerdos?, Que explique entonces porque hubo tantas abtenciones" afirmó Serrano.

Serrano continuó acusando al Fiscal Carlos Baca de obligar a un policía “a fabricar hipótesis” en una investigación a su cargo. Al respecto, fue enfático en que se debe proteger al policía. En un momento, también se refirió a la Fiscal Thania Moreno, y dijo "entre paréntesis debe responder por sus actos".

Tras lo sucedido, el Presidente de la Asamblea presentó una declaración juramentada del policía, a quien el Jefe de Investigaciones de la Fiscalía le habría obligado a crear una teoría de una supuesta conspiración entre José Serrano y Carlos Pólit en contra de Carlos Baca.

El presidente del legislativo dijo: "El fiscal general de la nación es un peligro para el país, para ustedes ciudadanos".

Serrano continuó destacando su labor como funcioanrio del Estado y dijo enfáticamente:

"Si por eso tengo que dejar mi cargo de Presidente de la Asamblea, por meterme ahí, donde más duele para los corruptos, para la impunidad, pues aquí está el cargo. Tengo que ir a cuidar a mi familia, tengo que ir a cuidar a mis hijos ¡He sacrificado todo! No me voy a doblegar ni voy a dejar que me dobleguen", expuso.

José Serrano continuó reflexionando sobre su labor y recordó que trajo Carlos Pareja Yannuzelli, a pesar del costo político que pudo significar, sin hacer ningún acuerdo.

Finalmente, el Presidente de la Asamblea Nacional cuestionó que se le quiera destituir de la presidencia de la Asamblea porque esto no estaría contemplado en la normativa. De esta forma lo que se cometería sería una ilegalidad.

A continuación, se anunció que se llevaría a cabo la intervención de un representante de cada bancada respecto a la posible destitución de José Serrano y llamado a juicio político al Fiscal Carlos Baca.

