Así se desarrolló la comparecencia de Carlos Baca en la Asamblea Nacional

Este 9 de marzo de 2018, a las 15h02 se instaló la sesión 503 del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta se inició con el pedido de cambio del orden del día del asambleísta por Guayas, Héctor Yépez.

En su pedido, Yépez solicitaba que en 3 días se vote para cesar funciones del CPCCS transitorio y nombrar nuevos miembros y que ellos sean designados uno por uno.

Tras este pedido, el asambleísta Vicente Taiano pidió a se apeguen al orden del día y recordó que para hacer un cambio deben haber causales.

Tras sus palabras, se sometió a votación la moción, misma que no tuvo lugar tras 100 abstenciones, 1 voto negativo, 17 afirmativos y 3 nulos.

Tras esto se dio paso a la comparecencia del fiscal General del Estados, Carlos Baca Macheno.

La comparecencia de Carlos Baca en la Asamblea Nacional:

Baca empezó solicitando a la presidencia de la Asamblea entregar a la secretaría una carpeta con documentos referentes a su exposición. Lo hizo con el fin de que los señores asambleístas puedan acceder a esta información.

Carlos Baca señaló que su presencia en el Pleno es para dar una explicación a la Asamblea Nacional y a los ciudadanos con respecto al audio presentado por él a fines de febrero.

Para hacerlo, procedió a narrar una línea del tiempo que inició desde que él fue designado Fiscal General de Ecuador. Relató el seguimiento que se dio a las investigaciones contra Carlos Pólit.

Presentación de la línea del tiempo:

Baca mencionó que menciona que a raíz del allanamiento de la vivienda de Carlos Pólit, el 2 de junio de 2017, aparece un supuesto informe sobre los gastos reservados en el caso 30 S.

Sobre los mismo, Baca recodó que Pólit renunció a su defensa. En esa ocasión, el abogado del excontralor expresó: "El doctor Pólit contrapone esperanzas y ofertas políticas a la evidente necesidad de abordar una defensa técnica". Después, se contó con el testimonio de José Conceição Santos en el que se mencionó a Pólit en 2 ocasiones.

Continuó recordando la información que se recibió de Estados Unidos con respecto al caso Odebrecht, la investigación de los 'pases policiales' por la Fiscal Thania Moreno, los procesos que se siguieron en contra del excontralor y la incapacidad para juzgarlo al encontrarse prófugo.

Sobre el tema, hizo un llamado a debatir su propuesta de Ley de Extinción de Dominio. Esta busca, además de llevar a prisión a los culpables de los actos de corrupción, que se extingan sus bienes y fortunas en favor de la ciudadanía.

Después recordó que según Carlos Pólit, la conversación con José Serrano se produjo el 22 de noviembre de 2017. Por las mismas fechas, la fiscal Claudia Romero colocó una denuncia de intimidación de la Fiscal Thania Moreno y un funcionario del Ministerio del Interior.

El 26 de diciembre se produce una reunión en la cual Fernando Villavicencio acude al despacho de José Serrano. En esta le entrega documentos respecto a la trama de supuesta corrupción en los contratos con Petrochina.

Con esto, relacionó dicha reunión con el allanamiento de la propiedad del excontralor Carlos Pólit, hecha en junio de 2017. Según Baca, el antecedente del audio de la conversación entre Serrano y Pólit fue la reunión entre Serrano y Villavicencio.

En la misma línea, Baca dijo que a raíz del allanamiento de la vivienda de Carlos Pólit apareció el supuesto informe sobre gastos reservados en el caso 30 S.

'Yo no guardo silencio. Las investigaciones sobre ese audio se encuentran ya en trámite', sentenció Baca. Con esto, afirmó que lo sencillo habría sido guardar el audio, pero que él mismo hizo la revelación del archivo.

Para finalizar la línea del tiempo, Baca sostuvo que la fiscal Moreno, a penas 15 minutos después de que revelara el audio, abrió una segunda indagación penal en contra de Baca por fraude procesal. En esa misma tarde, nuevamente Moreno abrió una tercera investigación penal por el reintegro de un funcionario ocurrido en 2015, cuando él no era autoridad de la institución.

Sobre el audio entre Pólit y José Serrano:

El fiscal Carlos Baca colocó una fracción del audio en la que se escuchaba que Serrano le decía a Pólit que Baca no va a cumplir ningún acuerdo.

Sobre el tema, el Fiscal sostuvo enfáticamente:

"Los fiscales no están para hacer ni cumplir ningún acuerdo (…) Los fiscales no están para acordar nada. Yo no he acordado nada". Agregó que en la linea del tiempo que expuso, están los hechos de que él no habría pactado nada.

"Si eso es el motivo del disgusto o gusto de unos y de otros, a mí me tiene si cuidado (…) Soy un hombre que va a seguir haciendo lo correcto mientras sea Fiscal General del Estado", afirmó.

Continuó colocando una fracción en la que asegura que no se sabe a quién responde el Fiscal y que quiere ser Presidente.

Al respecto, Baca señaló que la cuestión es a quién responde y sostuvo que únicamente responde a la ética.

Después, colocó la fracción del clip en el que se menciona que se debe 'bajar' al fiscal, a lo que contestó con una cita

La presentación del audio prosiguió con la parte en la que se habla de 'la amiga' y de documentos.

En esta, hizo referencia a la fiscal Thania Moreno y recordó que fue ella quien investigó el caso de los 'pases policiales'. No obstante, resaltó que en el caso está involucrada la fiscal pues en declaraciones se mencionaba que Moreno pedía insistentemente pases.

Colocó otro corte en el que se escuchaba que Baca era un peligro, resaltó nuevamente que él no hace acuerdos, y con otra parte en la que Pólit menciona que se lo involucra en otro caso de corrupción.

Sobre el tema, Baca aseguró que "todos los informes del señor Pólit son cuando Capaya ya estaba fuera del país", todos por peculado.

Finalmente, colocó una fracción del audio en la que el que Carlos Pólit utilizaba insultos y 'malas' palabras; de esto, Baca sostiene que poco puede agregar al lenguaje soez que se escucha.

De esta forma continuó refiriéndose de forma general al audio y dijo:

"Todo lo que consta en ese audio se cumplió al pie de la letra" y señaló que después de esto, empezaron a parecer las investigaciones por peculado contra él "porque Baca es un miserable".

Sobre investigación del 30 S:

Al respecto, Baca recordó que el balance tras la revuelta ocurrida el 30 de septiembre fueron 5 persona muertas, 22 provincias paralizadas, un centenar de desaparecidos,

destrucción de bienes públicos y privados y el bloqueo de vías.

Resaltó que sobre el 30 S se han abierto 69 casos y destacó que de estos, 65 casos se abrieron antes de la comisión del 30 de septiembre.

Relató que después se abriron 4 casos, de los cuales 3 fueron archivados y uno continúa en indagación previa.

"La comisión no tuvo ninguna capacidad judicial (…) Nunca la comisión presentó una video, un audio, un escrito o algo", expresó.

Baca concluyó con una reflexión sobre la institucionalidad y agregó que lo ocurrido no se trata de un tema personal.

El Fiscal recordó "que en toda la trama de Odebrecht no hubo indicios de responsabilidad penal, excepto ahora" que él se encuentra como Fiscal General del Estado.

Baca expresó que "hoy tenemos también una función de control y transparencia que funciona y también tenemos una función legislativa que funciona".

"Debemos olvidar cuáles son las personas (…) olvidar cuáles son las competencias que tienen que ejercer esos funcionarios y funcionarias, lo demás son nombres en cualquier democracia", dijo.

No obstante, remarcó que "en cualquier lugar del mundo un funcionario no puede mencionar que quiere bajarse al funcionario que está investigando al prófugo de la justicia (…) no es un tema personal, es un tema institucional".

Finalmente, recordó a los asambleístas el trabajo que se ha llevado a cabo en la Fiscalía desde el 11 de mayo de 2016 cuando asumió el cargo. Baca expresó que se trata de un plan estratégico para los próximos 6 años.

"Señores asambleístas, extiéndale una mano al país, no al fiscal", concluyó.

#CarlosBacaM considera que en el presente caso está en juego la institucionalidad del país, "no es algo personal, mi presencia en la Asamblea Nacional demuestra que la Legislatura funciona", enfatiza. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 9, 2018

Te puede interesar: