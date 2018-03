Protesta en contra de la corrupción en la tribuna de los Shyris

La convocatoria de la movilización se realizó a través de redes sociales. Un conglomerado de personas se reunió la tarde de este 8 de marzo en la Tribuna de la Shyris, norte de Quito.

La movilización realizada este jueves plantea dos reclamos. El primero es protestar contra la corrupción y el segundo es pedir la salida de las autoridades vinculadas a casos de ese tipo.

Entre las personas asistentes de la manifestación está Fernando Villavicencio, Andrés Páez y César Montúfar.

“Exigimos al presidente Lenín Moreno la inmediata libertad de los presos políticos y a la Asamblea la amnistía de los perseguidos”, mencionó Villavicencio.

“Mientras haya perseguidos yo no me siento libre, aunque me hayan quitado el grillete”, comento el activista político, Fernando Villavicencio.