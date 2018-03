Mueren dos migrantes tratando de llegar nadando a España

El portavoz del representante del gobierno español en Ceuta hablo sobre este tema con The Associated Press. Mencionó que dos mujeres del África Subsahariana saltaron de un pequeño bote que no podía hacer tierra debido a mares agitados y perecieron el sábado.

El portavoz habló anónimamente de acuerdo con el protocolo oficial.

Oficiales de la Guardia Civil de España recuperaron los cuerpos. Otros dos inmigrantes, un hombre y una mujer, lograron llegar a Ceuta con seguridad después de abandonar el barco, que había partido del territorio marroquí.

Ceuta y Melilla son enclaves costeros españoles rodeados por Marruecos.AP

