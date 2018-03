Maroon 5 hizo vibrar a Quito y promete regresar

La noche de este jueves 1 de marzo la banda estadounidense Maroon 5 saltó a los escenarios de Quito por primera vez en su trayectoria musical.

Moves Like Jagger fue el primer éxito con el que Maroon 5 hizo gritar a sus fanáticos en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, lugar donde se realizó el evento que inició a las 20h00 con una ligera llovizna que acompañó los primeros minutos del concierto.

La agrupación ecuatoriana Draco and the Zodiac abrió el concierto. Pasadas las 20h30 Maroon 5 ya se encontraba en el escenario. La llovizna en Quito cesó y el ánimo de los fanáticos hacía vibrar el norte de Quito.

This Is Love, Harder to Breath y She Will Be Loved fueron las siguientes canciones que los fánaticos de Maroon 5 pudieron cantar. Y como no podía faltar, la banda continuó con los temas del álbum que se encuentra promocionando: “Red Pill Blues”.

Entre las sorpresas de la noche, hubo un duelo entre Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, y el guitarrista James Valentine. La dinámica conquistó al público y consistió en que Valentine debía imitar con la guitarra la voz de Levine. Finalmente, el líder de la agrupación ganó la batalla y se rió con picardía por su logro.

Así también, Adam Levine causó revuelo en el público cuando hizo saber a sus fanáticos que la agrupación regresará a Ecuador. Entre risas el cantante dijo que se necesitaría de más tiempo para acostumbrarse a la altura de Quito, pero “las buenas noticias son que volveremos aquí porque ustedes son increíbles”.

Tras temas como What Lovers Do, Wait, Payphone y I Don´t Wanna Know, este gran espectáculo de la noche, que duró una hora y cuarto aproximadamente, estaba por finalizar. Maroon 5 eligió Sugar para cerrar el concierto, canción con la cual hizo estremecer a los fanáticos.

Al siguiente día del concierto, Maroon 5 envió un cálido mensaje sobre la experiencia de su concierto en el país. “Ecuador fue nada menos que increíble”, señaló la agrupación en su cuenta oficial de Twitter.

