Embajada Rusa propone a estadounidenses que nombren a los nuevos misiles rusos

Rusia está aumentando su estructura militar en el Ártico, Putin dice que “es una región de importancia estratégica.” El sector de la Defensa es importante para el presidente Ruso, Vladimir Putin.

El 1 de marzo, el mandatario ruso, Vladímir Putin, pronunció su discurso anual ante la Asamblea Federal. En esta intervención anuncio las nuevas ramas rusas.

"Participe en el concurso anunciado por Vladímir Putin para dar nombre a un nuevo misil de crucero ruso de alcance global, un vehículo subacuático no tripulado y armas láser", escribió la Embajada en su cuenta de Twitter oficial.

Los ciudadanos estadounidenses no tardaron en mostrar su ingenio. Entre los nombres que mas destacan son: '¡Good Bye, America!', 'The Trumper', 'Father of Cruise Missles', el padre de los misiles de crucero, 'From Russia with Love' ,desde Rusia con amor, 'Trumpnik', 'Hasta la vista baby' o 'The Guardian' ,El guardián.

Declaraciones

"A pesar de todos los problemas que enfrentamos en la economía, en las finanzas, en la industria de la defensa y en el Ejército, Rusia resistió y sigue siendo la mayor potencia nuclear. No lo olviden, nadie quería hablar con nosotros. Nadie nos escuchó. Que nos escuchen ahora", comentó Putin.

