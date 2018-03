Odebrecht: Thania Moreno habría dispuesto archivar investigación del Metro de Quito

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, publicó en su cuenta de Twitter una supuesta disposición de la fiscal Thania Moreno de archivar la investigación, en el marco del caso Odebrecht, al proyecto Metro de Quito.

De acuerdo con Ecuador Inmediato, según el archivo exhibido la providencia se dictó el 27 de febrero. "Al día siguiente, por esas casualidades de la vida, SUMA apoya al Presidente de la Asamblea, para evitar su destitución", alertó el ex Mandatario.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, el exmandatario mostró la providencia, cuya parte central establece:

"Ofíciese al señor Dr. Julio Enrique Arrieta Escobar, Presidente d la Corte Provincia de Justicia de Pichincha, a efectos de informarle la petición de archivo del presente caso, en virtud de no existir al momento elementos de convicción suficientes para continuar con la presente investigación"

Aunque en el documento no se establece que el pronunciamiento fiscal es sobre el caso del Metro de Quito, en el marco de la causa ODEBRECHT, el expresidente así lo refirió.

“La nueva “justicia” del Ecuador. Se “archiva” la investigación de Odebrecht en el metro de Quito”, aseguró.

A criterio de Correa, este resultado judicial nace por un presunto pacto entre el Gobierno y SUMA.

“Al día siguiente (del archivo), por esas casualidades de la vida, SUMA apoya al Presidente de la Asamblea, para evitar su destitución. ¡Qué te están haciendo, Patria querida!”, afirmó.

El apoyo al que se refiere el ex Mandatario es por la posición asumida por los asambleístas de SUMA de no apoyar la moción en la que se pedía la renuncia a José Serrano, presidente de la Asamblea, tras el audio difundido por el Fiscal Carlos Baca, en el que Serrano le decía al ex Contralor Carlos Pólit que había que sacar del cargo a Baca hasta antes de fin de año.

Ecuadorinmediato se ha contactado con la Fiscal Thania Moreno y con su equipo de comunicación para conocer la respuesta al tema, sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta hasta la publicación de esta nota.

