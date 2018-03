Video: Una mujer vivió 30 años con la momia de su madre

Una mujer de 77 años vivió durante unos 30 años con el cuerpo momificado de su madre en un sórdido apartamento en la ciudad ucraniana de Nikolaev.

Según RT , la Policía local llegó a su vivienda tras la llamada de alerta de los vecinos. Los agentes tuvieron que romper la puerta del apartamento con ayuda de un servicio de rescate. Allí encontraron a una mujer de avanzada edad paralizada de ambas piernas, tirada en el suelo y en urgente necesidad de ayuda.

Tras examinar el piso lleno de todo tipo de basura, los policías también encontraron los restos momificados de una mujer que supuestamente murió hace unos 30 años. La momia yacía en el sofá de una de las habitaciones y llevaba un vestido blanco, con la cabeza cubierta con un pañuelo azul, zapatos y calcetines verdes. A un lado tenía una iconografía religiosa.

La dueña de casa vivía sola, no se comunicaba con sus vecinos y nunca abría su puerta de entrada. A pesar de eso, los vecinos trataban de ayudarla y le dejaban comida en la puerta. "Nadie adivinó que la mujer estaba viviendo con el cuerpo muerto de su madre", dice el informe.

Pensioner lived with her mummified mother for more than 30 YEARS https://t.co/vAuw2zHB4m

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2018