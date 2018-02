Exsacerdote alemán sentenciado por 108 casos de abuso infantil

Este jueves 22 de febrero la corte de Deggendorf, Alemania, sentenció a un exsacerdote católico a ocho años y medio de prisión. Se lo acuso por 108 casos de abuso infantil y otros delitos.

El padre “Thomas” como lo conocían, de 53 años, fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de cinco chicos, menores de 14 años, en más de 100 ocasiones. Los abusos se dieron entre 1997 y 2016.

