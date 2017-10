Defensa de Jorge G.: 'La resolución de la Contraloría es una burla al Estado de Derecho'

Eduardo Franco Loor, abogado del Jorge G., se expresó este 27 de octubre acerca de la resolución de la Contraloría sobre la sanción de destitución al Vicepresidente.

Además, de acuerdo con diario El Telégrafo, la defensa del segundo mandatario señaló que la Contraloría no tiene facultades legales para destituir al Vicepresidente. "La ley establece que la autoridad nominadora destituye cuando exista una imputación culposa, y la autoridad nominadora es el pueblo ecuatoriano que votó por él".

"Es una burla al derecho y carece de eficacia, porque ya no ejerce el cargo de ministro de los Sectores Estratégicos", sostuvo.

Franco Loor indicó que presentarán una acción de protección "por violación de derechos". También indicó que ya fueron notificados sobre la negativa de recusar al juez Miguel jurado, ante lo cual presentará una apelación.

Por otra parte, a través de Twitter, calificó esta resolución de la Contraloría como 'arbitraria', 'incoherente', 'absurda' y cuestionó que se 'destituye al “Ministro de Sectores Estratégicos”.

"Las causales de destitución al Vicepresidente están contempladas en el Art. 129 de la Constitución. No aplica Ley Contraloría. Jorge G. es Vicepresidente por mandato popular y Contraloría no tiene facultades constitucionales para destituir al Vicepresidente. La resolución de la Contraloría es una burla al Estado de Derecho. Resquebraja el sistema republicano. El Estado de Derecho se fundamenta en el respeto a la Constitución y las leyes, a las instituciones. La arbitrariedad no cabe en democracia." sostuvo el jurista.

