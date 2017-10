¿Vinieron a la tierra a destruirnos?: revelan el origen del terrorífico “insecto alienígena” encontrado en Indonesia

Impacto provocó en las redes sociales el video de un extraño insecto con tentáculos que se volvió viral luego de que apareciera protagonizando un video de Facebook.

Las imágenes filmadas en Indonesia muestran a la particular criatura en movimiento con cuatro extremidades peludas que sobresalen de su sección media.

Pese a que la reacción de las redes fue de temor en algunos casos y en otros de incredulidad, científicos reaccionaron con menos sorpresa señalando que lo que se ve en la grabación en realidad es una polilla, específicamente conocida como Creatonotos Gangis, nativa del sudeste asiático y partes del norte de Australia.

El video se ha compartido casi 200 mil veces desde que fue publicado y ya cuenta más de 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Los comentarios sobre"¿Qué criatura diabólica envió para destruirnos es esto? Por cierto, me voy de la Tierra … ¿Alguien viene? ", Bromeó un espectador.

"¡Ahora, esto es lo que llamo evolución! ¡Nunca he visto una polilla como esta! ¡Espero que esto esté afuera en su patio y no dentro con esos insectos corriendo por su piso! ¡Espero que no tenga hijos!", aparece en un de los comentarios.