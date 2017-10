Dalo Bucaram denuncia caso de niño que fue violado y contagiado de VIH por un trabajador de colegio

Dalo Bucaram, excandidato a la presidencia de Ecuador, denunció el caso de un niño de ocho año que fue violado y contagiado de VIH por un trabajador de un colegio de Guayaquil.

Bucaram dio a conocer el caso durante una entrevista en Teleamazonas este 24 de octubre de 2017.

El hecho habría sucedido en un colegio fiscal de Guayaquil, Rita Lecumberri.

De acuerdo con las declaraciones del líder de Fuerza Ecuador, un niño de 8 años fue violado por trabajador del centro educativo y lo habría contagiado de VIH.

El político también expresó que actualmente el menor tiene 11 años y que puso la denuncia, a través de su padre, en 2014.

Sin embargo, criticó que actualmente el trabajador sigue libre y, según él, trabajando en la misma escuela.

Y durante 3 años la justicia no hace absolutamente nada y la única medida cautelar que han otorgado es que el señor no pueda asistir a ciertos lugares y no se pueda acercar a la víctima. Y es el niño que se tiene que cambiar de escuela y no el violador que sigue laborando en la misma, finalizó el excandidato.