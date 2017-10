Quito busca espacios en turismo inclusivo y lanzará plataforma virtual

“Quito es un destino maravilloso, por su patrimonio histórico, cultural, natural, entre otras cualidades, convirtiéndolo en un destino interesante”, según describe a la capital Verónica Sevilla, Gerenta de Quito Turismo, quien además afirma que la reputación obtenida luego de haber ganado varios World Travel Awards, más que un reconocimiento es un compromiso para seguir mejorando.

¿Qué nuevos retos vienen para Quito luego de los World Travel Awards?

Estos premios son un reconocimiento a la ciudad, los cuales crean reputación, una parte de lo que necesita un producto. Al ganarlos, también es un compromiso para el futuro, de mejorar y mantenerse adelante. De los 12 premios que ganó el país en la anterior edición, el Distrito Metropolitano obtuvo siete, entre los más importantes el de Destino Líder de Sudamérica y el de Destino Líder de Negocios y Convenciones.

Dentro de esta visión, ¿qué mejoras se vienen para la ciudad?

Estamos construyendo el Centro de Convenciones en Bicentenario con alta tecnología para abrirnos al turismo de Negocios, un sector que crece al 20% anual. Lo interesante es que está en la capacidad de duplicar su tamaño para exhibiciones de 5000 metros a 2 mil más, y con capacidad de 2.500 personas en congresos. Esto nos permite abrirnos a un mercado mucho mayor. Con la capacidad de albergar a más de 500 personas, nuestro gran universo sube de unos 1.200 eventos que podíamos captar al año, a más de 3.800.

Estamos promoviendo la ciudad, postulando en varios congresos, y pensamos en crear nuestros propios eventos en ámbitos en los que tenemos ventajas competitivas como inclusión, turismo, producción y medioambiente.

¿Cuáles son estas nuevas propuestas?

Con esta nueva infraestructura buscamos generar impacto económico y social basados en lo que queremos ser, y queremos ser un lugar de convenciones inclusivo. Queremos abrir este nuevo nicho de mercado con todas las facilidades para las personas con discapacidad que en el mundo entero son el 15% de la población, que buscan viajar. Hace poco hablamos con Rocío de Moreno, esposa del Primer Mandatario, para desarrollar este tipo de turismo. Vamos a trabajar en conjunto para generar este espacio, en la ciudad y el país. Este nicho de turismo surgió en una reunión en Brasil, donde un representante de personas con discapacidad comentó que mil millones de personas en el mundo quieren viajar y tienen muy pocos destinos amigables. ¿Por qué nosotros no podemos serlo? Vamos a ser amigables, y a través del turismo mejoraremos la vida de alguien más y le damos la oportunidad de tener una experiencia maravillosa en esta ciudad.

“Es una ciudad vibrante y dinámica, pero hay que pasar de ser una ciudad con el mejor Centro Histórico y otros tesoros, a tener muchas más opciones” Verónica Sevilla. Quito Turismo

¿Cómo se continuará la promoción de Quito como destino?

Estamos difundiendo todo el contendio de la ciudad y desarrollando producto a través de varios operadores turísticos, pero también vamos a apostar por lo digital, por lo que en enero de 2018 lanzaremos una plataforma desarrollada por Quito Turismo, que acompañará al viajero antes de su llegada a la ciudad, durante la visita, y después, para que pueda compartir su experiencia. Hoy el viajero decide visitar un destino a través de Internet y tenemos que estar ahí.

¿Y en cuanto a capacitaciones, qué planes existen?

Aparte del desarrollo de mejoras en la calidad turística, también queremos llegar al artesano, al taxista, al transportista, o el ciudadano común a través de capacitación en inglés con el Instituto Ecuatoriano-Norteamericano. No solamente es capacitar en buenas prácticas, sino la sonrisa, la actitud de ayuda, la seguridad, la limpieza de la ciudad, entre otros factores.

eventos internacionales acogerá la capital ecuatoriana en los próximos cuatro años. Entre ellos destacan: el XII Congreso Latinoamericano de Botánica (ALB); Routes Americas; Agriflor; Encuentro de Geógrafos de América Latina; Pan-American League of Rheumatology Associations (PANLAR); Annual Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons, entre otros.