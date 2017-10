Lenín Moreno: Hemos identificado más de 640 obras con problemas

El presidente de la República, Lenín Moreno, informó hoy 23 de octubre que su gobierno ha identificado "más de 640 obras con problemas".

Durante su Gobierno Informa Moreno detalló que los problemas van desde: "fallas constructivas hasta inconsistencias legales. En varias de estas obras que fueron contratadas entre 2011 y marzo de 2017, se han registrado incrementos por más del 85% de su valor inicial".

El Presidente añadió que "se necesita cerca de USD 1.000 millones adicionales para su finalización física y contractual. Es un problema que debemos resolver, no podemos dejar así las obras".

En ese sentido, Jefe de Estado notificó que "he pedido al equipo de Gobierno que realice todas las gestiones de manera urgente" y que enviará una Ley que permita "enfrentar estos inconvenientes y mejorar los sistemas de gestión". Por esta razón, llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que exista.

“Las obras son suyas, hechas con su aporte y deben ser controladas también por todos ustedes”, dijo Moreno.

Plan Económico

Sobre el Plan Económico, Moreno dijo que "desde el inicio de mi Gobierno hemos logrado evitar el ingreso ilegal de mercancías por más de USD 30 millones".

"Ante desinformaciones remitidas sobre la tasa de servicio de control aduanero, aclaro que no se incrementan los precios de los productos de la canasta básica. Un centavo de dólar por quintal, menos de un centavo por quintal. Ese centavo no tiene por qué incrementar el precio del pan (…) no se puede especular. Nada sacan desinformando a la ciudadanía, sino causar únicamente pánico económico", advirtió el Presidente.

Denuncias de actos de abuso sexual

El presidente Moreno se refirió a las recientes denuncias de actos de abuso sexual. "El país se ha indignado ante las múltiples denuncias de actos de abuso sexual que han ocurrido a lo largo de varios años en algunas unidades educativas", dijo al tiempo que calificó estos actos de "gravísimo".

También añadió que la ciudadanía está perdiendo el miedo a denunciar "las injusticias, y debemos responder como país y como Gobierno a la altura de esta dolorosa situación".



Moreno añadió que el Gobierno está "actuando con celeridad y firmeza. Se ha separado a los negligentes y se coordinó con la justicia la captura de los acusados. Se puso en la lista de los más buscados a un prófugo y se inició un trabajo conjunto con varias funciones del Estado".

"Hemos heredado serias deficiencias en el sistema de monitoreo y control de los establecimientos escolares, y los estamos además solucionando. ¡La prioridad es la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de las madres y padres de familia!", apuntó.

Moreno pidió a los padres, a las madres, a los niños a los jóvenes a que nunca callen. "Que no se dejen amedrentar por estas personas depravadas (…) Peor por las autoridades que los socapan. Denuncien, denuncien siempre cualquier atropello que ponga en peligro su integridad física, moral o emocional".