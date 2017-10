Bancadas y Cámaras en contra de medidas económicas de Lenín Moreno

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador (Fedecámaras) y bancadas de asambleístas de la oposición han expresado su desacuerdo con las medidas económicas propuestas por el gobierno del presidente Lenín Moreno.

De acuerdo con Andes, Fedecámaras, este 19 de octubre, mostró su desacuerdo con las medidas económicas en lo relacionado con las tasas aduaneras y arancelarias y cargas impositivas a las empresas.

“No se puede proteger la dolarización por medio de más impuestos. No se puede seguir con la fórmula de endeudar al país y cobrar impuestos a los que generan trabajo en el Ecuador”, cuestionó Patricio Alarcón, presidente de Fedecámaras, durante una rueda de prensa luego de una reunión del gremio en Guayaquil.

Alarcón criticó el espíritu recaudatorio de las medidas del Ejecutivo, al señalar que con la medida de las salvaguardias a bienes suntuarios implementada durante el gobierno pasado se recaudaban alrededor de 700 millones de dólares, pero con las tasas arancelarias y aduaneras anunciadas el fisco tendrá ingresos en el orden de los 900 millones de dólares.

“Estas son malas señales al comercio internacional, tenemos acuerdos firmados con la Unión Europea. Estas medidas van a detrimento de abrir mercados”, destacó Alarcón al recordar que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, trabaja en llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Al respecto también se pronuncio el asambleísta de la alianza Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero (PSC-MG), Henry Kronfle.

Kronfle dijo a Teleamazonas que en este momento no ve que existan los votos necesarios para aprobar las medidas. "No suma ni del lado oficialista ni los demás partidos políticos en avalar, no hay una suma en avalar estas medidas", sostuvo el legislador.

Sin embargo, se mostró algo optimista con respecto a que el presidente Moreno ha llamado nuevamente al diálogo a los sectores de la producción y anunció que va a haber una reunión el próximo viernes 27 de octubre. "Yo creo que con esas nuevas medidas posiblemente se encuentren los votos", aseguró.

De igual manera, Andes recogió las declaraciones de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien indicó que estas medidas van a afectar a la actividad del comercio que registraba una recuperación luego de que caducaron en junio pasado las salvaguardias, que -según indicó- destruyó al menos 270.000 empleos.

“El comercio es la actividad más importante en cuanto a generación de empleo con un millón de familias que se dedican a esta actividad en el país”, recordó el dirigente empresarial.

“La tasa aduanera de 10 centavos más las 375 partidas arancelarias que serían incrementadas es una combinación peor que las salvaguardias. Son tasas incendiarias”, deploró Arosemana, quien apuntó sus críticas al equipo económico del presidente Moreno.

Finalmente los empresarios se mostraron abiertos a continuar el diálogo con el mandatario a fin de que se dejen sin efecto las medidas, entre ellas el incremento del impuesto a la renta, y también condenaron las recientes declaraciones del director nacional de Aduana, Mauro Andino, al referirse a la evasión de impuestos y en las que supuestamente habría hecho una “generalización” al acusar al sector del comercio nacional.

Según Teleamazonas, 15 asambleístas de PSC -MG han dicho que no apoyarán las medidas, a ellos se le suman 31 asambleístas de la Alianza CREO- SUMA que tampoco darán su apoyo y otros 20 asambleístas de otras bancadas.

Te puede interesar: