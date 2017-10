Phillip Butters critica a la comida ecuatoriana

Phillip Butter, comentarista peruano, se hizo 'famoso' por sus comentarios racistas hacia Felipe Caicedo. Ahora, Phillip Butter arremetió contra la comida ecuatoriana.

¿Qué dijo?

En otros países no comen como nosotros comemos. En Colombia no pasan de la bandeja paisa; la comida de Chile es comida de cana, asquerosa, la comida ecuatoriana no pasa de nada. Con todo cariño y respeto, nuestra comida es buenaza", emitió.