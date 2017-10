Lenín Moreno defiende su Programa Económico

El presidente de la República, Lenín Moreno, defendió hoy, 16 de octubre su Programa Económico-propuesto la semana pasada- y anunció una mesa de diálogo permanente.

Durante su Gobierno Informa, Moreno dijo que implementará una mesa de competitividad a fin de que el diálogo nunca termine con el "sector privado, haremos realidad las propuestas del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario”

Asimismo, El jefe de Estado envió un mensaje a quienes criticaron su Programa Económico: "Se dice también que no hay plan económico ¡Claro que hay! Quienes dicen eso quizá esperaban medidas contra el pueblo o un gran sacudón que afecte los derechos de las mayorías. No. Tengo claro cuál es mi deber y a quien me debo: A los ecuatorianos".

El mandatario Nacional resaltó que con el lanzamiento de su Programa Económico "no hubo, ni habrá paquetazo", y que ésta destinado a proteger a "los que menos tienen y a los que mas necesitan, a impulsar pequeñas y medianas empresas. A liberar a los emprendedores de una tramitología larga e innecesaria, a incentivar las exportaciones”.

"Indudablemente, en momentos de crisis, los que más tienen, son los que deben aportar más", dijo.

Agregó que la única vía para el crecimiento es la solidaridad y que por eso "hay quienes tendrán que colaborar más, como aquellos que ganan por encima de los 3mil dólares mensuales o las grandes empresas que volverán a pagar el 25 % del Impuesto a la Renta".

"Vamos a darle guerra sin cuartel al contrabando y a la defraudación tributaria (…) son las ilegalidades que quitan miles de plazas de trabajo a los ecuatorianos que merman en 2.000 millones de dólares los ingresos al Estado y que ponen en riesgo la producción Nacional", aseveró el Presidente.

También, el Presidente agradeció la acogida que han tenido las preguntas de la Consulta Popular, y que el hecho de que hayan secgores que estén en contra de la misma, significa que "vivimos en democracia”. Agregó que la democracia "es el respeto a los derechos, a la aplicación de la justicia, a la vida, al diferente, a la opiniones ajenas, a la vida, y a la honra de todas las personas".

RELACIONADO