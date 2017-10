Rafael Correa habla sobre decisiones de Lenín Moreno

El expresidente Rafael Correa habló este sábado, 14 de octubre de 2017, a través del Enlace Digital 04 sobre la consulta popular y el Programa Económico que el jefe de Estado, Lenín Moreno, presentó la noche de este miércoles.

Sobre el Programa Económico propuesto por el presidente Lenín Moreno, Rafael Correa indicó que eran cosas "sueltas" y que Moreno no tiene conocimientos sobre economía. "Yo entregué una economía estabilizada y en crecimiento. Hoy No se están haciendo las cosas bien", añadió.

Además, en su Enlace Digital número 04, Correa abordó el tema de la Consulta Popular y del caso del vicepresidente Jorge Glas.

Rafael Correa habló en el Enlace Digital sobre un "país de camioneta" que hace referencia a la consulta popular propuesta por el presidente Moreno. "Es un golpe blando, vuelve el país de la camioneta. La consulta popular es un verdadero golpe de Estado. Es un atentado a nuestro estado de derecho", manifestó Correa.

De las siete preguntas cinco son de distracción, dos representan lo que buscan: entregar país a los de siempre"

Sobre la segunda pregunta referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Correa indicó que no se trata de remediar el mal funcionamiento del CPCCS con lo cual muchos coinciden se trata de apropiarse de él y darle la capacidad para evaluar y destituirlo. "Si el CPCCS es destituido por asamblea se organiza nuevo concurso y eso es lo que no quieren", indicó Correa.

Sobre la tercera pregunta referente a la reelección indefinida, el exmandatario indicó lo que se busca es que no haya otra vez un Rafael Correa. "Si Correa viene se nos acabó la fiesta", añadió. Tienen terror de que vuelva. No pienso volver a no ser que sea por una Asamblea Constituyente.

Uno de los actores que apoya a la Consulta es Jaime Nebot reelecto 4 veces en el mismo cargo"

Sobre la pregunta 7, Correa indicó que la Ley de Plusvalía se quiere quitar por ciertos intereses. El exmandatario indicó que el problema no es con el sector de la producción el problema es con ciertos empresarios que se dedican a adquirir bienes y venderlos a un precio superior (especulación) o negocio inmobiliario. Además que otro problema radica en que "el gobierno no ha hecho una sola casa".

La derogatoria de la Ley de Plusvalía favorece a Nebot y Lasso que han vivido de la especulación inmobiliaria"

Sobre el "País de la camioneta" Rafael Correa indicó que se trata del país del pasado donde se está volviendo y ahí dejan subir ahora "hasta a Abdalá Bucaram", quien fue presidente destituido. "Al país le importaba un bledo la democracia" y la Revolución ciudadana quería cambiar eso.

Respecto al caso de Jorge Glas, Rafael Correa indicó que le quitaron la libertad a un hombre inocente. Además manifestó que el objetivo de que Jorge Glas esté en prisión se debe a que lo que busca el Gobierno es apropiarse de la Vicepresidencia ya que Lenín Moreno está mal de salud aunque lo nieguen. "El objetivo es apoderarse de la vicepresidencia (…) le pasa algo al Presidente Lenín Moreno que tiene salud frágil así mienta Miguel Carvajal (…) si le pasa algo se les acabó la fiesta".

Además Correa indicó que nombrar una vicepresidenta fue un hecho ilegal y las vacaciones que solicitó Jorge Glas no permitían que lo reemplace nadie. "Exigieron prisión preventiva para JorgeGlas para que empiece a contra los días de abandono del cargo" añadió. El expresidente Rafael Correa finalizó enviando un saludo al vicepresidente Jorge Glas y reiterando el apoyo hacia él.

En contexto sobre Programa Económico

Lenín Moreno anunció su plan económico que dejó por fuera medidas de choque o "paquetazos" contra la población y optó por un acomodo de tributos e incentivos para la repatriación de capitales.

En un mensaje por radio y televisión a todo el país, Moreno anunció su plan financiero que busca incentivar la producción, estimular el empleo, proteger la dolarización y fortalecer los programas sociales del Gobierno.

"Siempre lo dijimos. ¡No habrá paquetazos!. Fortalecemos la industria nacional e incentivamos el empleo", señaló el jefe del Estado para echar al traste una serie de rumores que advertían de un "paquetazo" a la vieja usanza, con las temidas alzas de precios de los combustibles y de los servicios públicos.

El plan, según Moreno, dará "prioridad a las familias ecuatorianas, sobre todo a los que menos tienen", fortalecerá la dolarización -en vigor desde el año 2000-, robustecerá un manejo austero de las cuentas públicas y apoyará la lucha contra el contrabando y la evasión tributaria.

Sobre la repatriación de capitales, Moreno prometió exonerar por cinco años del pago del impuesto a la renta (IR) a los empresarios que "traigan sus capitales productivos en los próximos doce meses".

