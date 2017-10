"Me asusté tanto que empecé a gritar y a llorar": argentina miraba fotos de su infancia y realiza terrorífico descubrimiento

Una de las típicas acciones que realizan las personas cuando sienten nostalgia o están aburridas en su casa, por ejemplo en un corte de luz, es ponerse a mirar las fotografías antiguas que están guardadas en algún cajón de la vivienda.

Según informa el portal Catamarca ya, Anastasia Parets es una joven argentina que se entretenía revisando antiguas imágenes de ella cuando se encontró con algo que la dejó en shock: detrás de su versión infantil aparece otra niña, en un rincón oscuro del inmueble.

"Pensaba que era un espejo o algo, pero cuando me fijé después con más detenimiento me di cuenta de que no lo era…", afirmó la mujer.

Al respecto, agregó que "me asusté tanto que empecé a gritar y a llorar tanto que pensaron que alguien había entrado en la casa a robar".

Por último, aseguró que una médium le confesó que tenía un fantasma que la seguía desde que ella era una niña.

Mira la foto: