Jorge Glas habla del pedido de prisión preventiva de la Fiscalía

Este 2 de octubre, después de que se diera a conocer el pedido de prisión preventiva que hizo el fiscal Carlos Baca para el Vicepresidente, Jorge Glas se pronunció a través de redes sociales.

Aproximadamente 1 hora después de que se diera a conocer la noticia el Vicepresidente aseguró que no huirá tras el pedido del Fiscal.

No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos", sostuvo.