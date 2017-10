Hermano de Stephen Paddock, el autor de la masacre de Las Vegas, habló

"Era sólo un tipo. Algo ocurrió, él explotó o algo". Esas fueron las palabras de Eric Paddock, hermano de Stephen Craig Paddock, identificado por la Policía de Las Vegas como el autor de la mayor masacre de la historia de los Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001.

"No sabemos nada de qué pasó. Eso es así. Estamos estupefactos. No tenemos idea. Nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias", indicó Eric en diálogo con un diario inglés. El hombre indicó que no tenía diálogo frecuente con su hermano y que vivían incluso lejos, en costas diferentes.

Eric comentó que su "familia está bien" pese a que se conoció que fue Stephen quien disparó sobre 22 mil almas durante el Route 91 Harvest Festival en Las Vegas, provocándole la muerte a al menos 50 personas e hiriendo a más de 400.

"Nuestra familia está bien. Estamos sentados aquí en nuestra casa esperando que nadie nos ataque. Mi madre tiene 90 años, vive calle abajo de mi vivienda, estamos completamente estupefactos. Puede imaginar cómo esto la afectó", indicó el hombre. "Él es mi hermano, no tenemos una relación muy cercana, pero hablamos ocasionalmente. Esto no tiene sentido".

Consultado respecto a Marilou Danley, la esposa de su hermano, Eric cree que no está involucrada en los hechos, pese a que la Policía de Las Vegas la buscaba intensamente como cómplice de su marido. "No tiene nada que ver con esto, al menos desde mi punto de vista. Él no tenía afiliación política, ni religiosa, tanto como yo sé. Esto no fue un ataque terrorista", concluyó en diálogo con Daily Mail.