Jorge Glas pide se le "excuse" de sus funciones en Alianza PAIS

Hoy, 30 de septiembre, el vicepresidente Jorge Glas envió un documento a la Secretaria Ejecutiva de Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, pidiendo que se lo "excuse" de sus funciones en el movimiento político como Primer Vicepresidente.

"Quiero solicitar por su intermedio a la Directiva Nacional del Movimiento PAIS me excuse del cumplimiento de mis funciones como Primer Vicepresidente del Movimiento y me libere de la disciplina partidista mientras enfrento y pruebo mi inocencia de los cargos que se me imputan injustamente", señala Glas en el documento.

Siguiendo la publicación en Twitter de Alianza PAIS, mañana, domingo 1 de octubre, se analizará la solicitud: "Se analizará mañana domingo 09:30 en Dirección Nacional, cualquier criterio previo no corresponde a posición oficial".

En el mismo documento Glas asegura que "En este afán de destruirme y de destruir la Revolución Ciudadana, se ha unido incluso aquellos a quienes ayudamos a alcanzar el poder".

