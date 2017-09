Sergio Ramos responde a polémico 'twit' de Gerard Piqué

En un evento de una marca de ropa, el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, dio su opinión al respecto del tweet del defensor del Barcelona FC, Gerard Piqué, sobre el referendum que se va a celebrar el 1 de octubre en Cataluña.

Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte, votaremos", escribió Piqué.

Sergio Ramos comentó su tweet diciendo lo siguiente:

El tweet de Piqué no es lo mejor si no quieres que te piten (que te muestren descontento). Quizá no es lo mejor para el grupo pero cada uno es libre de decir lo que quiera y lo que piensa".