Raúl Ledesma: A quien no le alcance el sueldo, que renuncie

Raúl Ledesma, ministro de trabajo, dio una entrevista a Radio Atayala en la mañana de este 29 de septiembre.

En esta oportunidad Ledesma habló de los recortes de personal que se están analizando para instituciones del sector público, reducciones de sueldo y sobre las reformas que se analizan para el Código de Trabajo.

Sin embargo, uno de los temas que ha acaparado titulares es el de la reducción de los sueldos para el nivel jerárquico superior.

Sobre este tema se han generado posiciones opuestas y, particularmente, los asambleístas han mostrado su malestar al respecto.

No obstante, Ledesma, quien añadió que también se han retirado las residencias, resaltó que este es un acto de solidaridad.

Esto es un sacrificio para todos, claramente. Y a quien no le alcance, pues que renuncie, que busque otro trabajo. Aquí nadie los obliga a trabajar. Si a mí no me alcanza lo que gano para poder subsistir, mi familia, yo, mis necesidades, entonces lo que tengo que hacer es buscar un trabajo que me complete, ¿verdad? Que me abastezca. No es obligatorio trabajar en el sector público. Al que no le alcance el sueldo, que renuncie", expresó Ledesma